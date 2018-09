POL-LB: Sindelfingen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Montag gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Zimmer-, der Wurmberg- und der Bachstraße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Radler war in der Zimmerstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs. Ein 73-jähriger Mercedes-Lenker befuhr nahezu zeitgleich die Wurmbergstraße und beabsichtigte nach links in die Bachstraße abzubiegen. Mutmaßlich übersah der PKW-Lenker hierbei den Radfahrer, nahm ihm in der Folge die Vorfahrt und der 41-Jährige stieß mit dem Mercedes zusammen. Der Radler, der keinen Helm trug, stürzte auf den Asphalt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Sindelfingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 11.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen verübte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, Zeugen. Der Unbekannte touchierte einen auf Höhe des Wertstoffhofes abgestellten Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Anhänger beschädigt und verschoben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell