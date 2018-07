POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 8 (Gemarkung Leonberg) und in Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - BAB 8, Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 entstand am Freitag ein Sachschaden in Höhe von rund 140.000 Euro. Der Fahrer eines Wohnmobils mit Pkw-Anhänger war gegen 15:10 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnausfahrt Leonberg-Ost erkannte der 62 Jahre alte Fahrer einen verkehrsbedingt abbremsenden Autotransporter zu spät und fuhr diesem ins Heck. Durch den Aufprall wurden auch zwei auf dem Autotransporter geladene Mercedes beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Bergungsmaßnahmen kam es rund um das Autobahnkreuz Stuttgart sowie am Dreieck Leonberg zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Herrenberg: Auffahrunfall mit 2 Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 16.23 Uhr in der Benzstraße. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge am dortigen Kreisverkehr abbremsen. Dies erkannte der 40jährige Fahrer eines BMW zu spät und fuhr auf die vor ihm stehende 43jährige Fahrerin eines Ford auf. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden und zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobee entnommen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro.

