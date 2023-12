Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Unbekannte klauen Auto - Polizei bittet um Hinweise (28.-30.11.2023)

Schiltach (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße "Vor Erdlinsbach" ein Auto gestohlen. Der blaue VW Passat stand auf dem Parkplatz der Friedrich-Grohe-Halle. Die Fahrzeugschlüssel hatte der Besitzer des Autos in einer Sporttasche in der Umkleidekabine während des Trainings deponiert. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten am Dienstagabend zunächst nicht zum Auffinden des gestohlenen VW. Durch die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte der Wagen am Freitagvormittag auf einem Waldweg in der Nähe des Kirchbergtunnels von der Polizei aufgefunden werden. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu dem Diebstahlsdelikt aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

