Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebe klauen israelische Flagge (08.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Marktplatz, vor dem Schwenninger Rathaus, einen Diebstahl begangen. Die Täter rissen eine neben der Stadtfahne öffentlich aufgehängte "Israelische Flagge" ab, die sich an einem separaten Fahnenmast befand. Bei der Aktion beschädigten sie noch den Ausleger des Mastes, der die Flagge hielt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Flagge erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

