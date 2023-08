Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Driftübungen auf Parkplatz (02.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Parkplatz in der Dürrheimer Straße hatte sich ein Autofahrer am Mittwochabend für seine Drift- und Schleuderübungen ausgesucht. Ein 33-Jähriger drehte kurz nach 19 Uhr mit einem 230 PS starken Mazda RX 8 mehrere sogenannte "Donuts" auf dem Parkplatz und verursachte dabei unnötigen Lärm. Nach einem belehrenden Gespräch mit der Polizei zeigte sich der Mann einsichtig und akzeptierte das gegen ihn verhängte Bußgeld in Höhe von 80 Euro.

