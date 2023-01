Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) - Fensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht (28.01.2023)

Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster einer ehemaligen Gaststätte in der Unteren Hauptstraße in Sulz am Neckar ist es vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Von einem Zeugen wurde am Samstagmorgen um 07.48 Uhr gemeldet, dass die äußere Verglasung des zweifach verglasten Fensters nahezu vollständig zerstört ist. Die Glasscherben waren teilweise bis auf die Straße verteilt. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier in Oberndorf unter der Rufnummer 07423/81010 entgegen (AM).

