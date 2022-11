Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Nach Parkrempler abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Bereich Friedrich-List-Straße 10 ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr, gegen einen dort abgestellten VW Golf Sportsvan gefahren. Ohne sich zu melden oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Unfall entstand an der linken, vorderen Fahrzeugseite des Golfs ein Streifschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) bittet nun um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

