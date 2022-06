POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Weiherstraße - Polizei sucht Zeugen (29.06.2022)

Singen (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Georg-Fischer-Straße. Eine 26-Jährige fuhr gegen 16:00 Uhr mit einem Renault Master die Georg-Fischer-Straße vom Bauhaus kommend in stadteinwärtige Richtung. An der Einmündung zur Robert-Gerwig-Straße muss sie wegen einer roten Ampel ...

