Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Lkrs. VS) Garage geht in Flammen auf

Niedereschach-Schabenhausen (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es in der Nacht zum Sonntag in der Schlößlestraße zu einem Brand einer Garage. Gegen 1.30 Uhr wurde deswegen Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr Niederschach rückte mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und löschte die beim Eintreffen der Wehr bereits in Vollbrand stehende Garage. Das dicht daneben stehende Wohnhaus hatte aufgrund der Hitze ebenfalls bereits Schaden genommen. Die Wehr konnte aber erfolgreich ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Garage, in der unter anderem E-Bikes und ein Motorroller standen, brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe am Wohnhaus schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Hier gingen wegen der Hitze einzelne Fensterscheiben zu Bruch. Die Kripo hat am Sonntag noch Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nun die Polizei Villingen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat sind derzeit nicht vorhanden.

