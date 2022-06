Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Sekundenschlaf führt zu Unfall (14.06.2022)

Stockach (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es auf der Kreisstraße 6180 zwischen Stockach und Zoznegg zu einem Unfall gekommen. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer war auf der K 6180 von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Stockach schlief der Mann kurz hinter dem Steuer ein und kam dabei mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über Grünstreifen und Radweg ehe der Wagen in einem Feld zum Stehen kam. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

