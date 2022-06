Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mann wird ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen (13.06.2022)

Radolfzell (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raub auf der Schlesierstraße am Montagabend. Gegen 20.15 Uhr griffen zwei unbekannte Täter einen 38 Jahre alten Mann unvermittelt an, schlugen ihm ins Gesicht und traten anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden 38-Jährigen ein. Dabei stahlen die unbekannten Täter den Geldbeutel des Mannes aus der Gesäßtasche. In der Folge entnahmen die Räuber Bargeld, Ausweis und Bankkarte und flüchteten. Zu den beiden unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 170 Zentimeter groß. Einer der Männer sei ein heller Hauttyp mit längeren, blonden Haare zu einem Zopf gebunden, schlank, mit Bart und ca. 25 Jahre alt. Der Mann trug eine kurze Hose und ein graues T-Shirt. Der andere Mann wird als dunkler Hauttyp, schlank und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er trug ebenfalls eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell