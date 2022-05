Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Aistaig, Lkr. Rottweil) 87-Jähriger tödlich verunglückt

Oberndorf am Neckar, Aistaig, Lkr. Rottweil (ots)

Ein 87-jähriger Mann ist am späten Dienstagnachmittag bei einem unglücklichen Vorfall in seiner Garage an einem Wohnhaus in Aistaig schwer verletzt worden und erlag schließlich am Dienstagabend im Klinikum Oberndorf seinen Verletzungen. Kurz vor 16.30 Uhr wies der Mann seine 84-jährige Ehefrau beim Einparken des benutzten Autos in der Garage ein. Infolge eines Fahrfehlers der Frau wurde der Mann zwischen dem Auto, einem Opel Corsa, und der Garagenwand eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Trotz sofortigem Einsatz der verständigten Rettungskräfte und dem Transport des 87-Jährigen in das Klinikum Oberndorf erlag der Mann am Abend seinen schweren Verletzungen. Die 84-jährige Ehefrau musste aufgrund eines erlittenen Schocks ebenfalls ärztlich behandelt werden und wurde in der Folge von einem Notfallseelsorger betreut.

