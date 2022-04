Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht (11./12.04.2022)

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, gegen 18 Uhr, hat ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz gegenüber einer Pizzeria abgestellten grauen Ford Focus beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang machen oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

