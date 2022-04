Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebe stehlen Kupferrinnen

Rottweil (ots)

Metalldiebe haben vor wenigen Tagen im Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Mehrere Kupferdachrinnen und Regenwasserrohre an Häusern wurden abmontiert und gestohlen. Schwerpunkt der Diebstähle war dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Polizei die Heerstraße im Bereich der Zundelbergstraße. Allein dort wurden an sechs Häusern die Regenfallrohre entfernt. Am Sonntag wurde aber auch in der Eisenbahnstraße ein Diebstahl des Edelmetalls gemeldet. Eine sechs Meter lange Rinne aus Kupfer an einer Garage war offenbar gezielt abmontiert und gestohlen worden. Kupfer ist bei Dieben ein begehrter Rohstoff. In letzter Zeit häufen sich wieder vermehrt Anzeigen bei der Polizei wegen Kupferdiebstählen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen.

