POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Hecke gerät in Brand (28.03.2022)

Gaienhofen (ots)

Die Feuerwehr Gaienhofen ist am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Heckenbrand in die Hofstraße alarmiert worden. Ein Anwohner flammte auf seinem Grundstück Unkraut ab. Dabei geriet die angrenzende Hecke des Nachbargrundstücks in Brand. Die mit drei Fahrzeugen und neun Helfern angerückte Wehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

