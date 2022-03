Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude (23./24.03.2022)

Schura (ots)

Einbrecher haben sich im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "Im Rübenäcker" verschafft. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster mit einer Eisenstange ein und gelangten so in das Gebäude. In den Innenräumen durchsuchten und durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen. Aus einer gläsernen Vitrine erbeuteten die Einbrecher schließlich Brücken und Kronen, die sie von einem ausgestellten Gebiss-Gipsabdruck abmontierten. Die Höhe des Diebesguts und des am eingeschlagenen Fensters verursachten Sachschadens ist nicht bekannt. Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des "Rübenäcker" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, 07425 3386-0, in Verbindung zu setzen.

