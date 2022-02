Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Ergänzungsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall mit Radfahrer (09.02.22)

Rielasingen (ots)

Zu dem bereits berichteten Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, in Rielasingen (bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5143266) sucht die Polizei nun noch Unfallzeugen. Personen, die entsprechende Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Tel. 07733 9960-0 in Verbindung zu setzen.

