Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf - Lkr. VS) Zeugenaufruf - Personengruppe tritt Passanten nieder (16.01.2022)

Brigachtal-Kirchdorf (ots)

Die Polizei ist auf die Hilfe von Zeugen in einem Fall von Körperverletzung angewiesen. In Brigachtal-Kirchdorf kam es am Samstagabend nach 19 Uhr in der St.-Martin-Straße zu einem körperlichen Übergriff durch eine Personengruppe. Ein 44-jähriger Mann wurde von einer größeren Personengruppe angegriffen und geschlagen. Als der Mann auf dem Boden lag, wurde weiterhin auf ihn eingetreten. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Zur Klärung dieser Straftat werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen unter Telefon 07721/6010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell