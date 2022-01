Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN)Geisterfahrer auf der A98 (02.01.2022)

Stockach (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022, gg. 02.30 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über einen Falschfahrer auf der A98 ein, der von Stockach kommend in Richtung Autobahnkreuz AK Hegau auf der falschen Fahrbahn unterwegs war. Eine sofort entsandte Streife des Autobahnpolizeireviers Mühlhausen-Ehingen konnte den Falschfahrer im Bereich des AK Hegau sichten. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich bereits auf der A81 und fuhr in Richtung AK Singen. Mittels Blaulicht und Martinshorn konnte der Fahrer des VW-Golf zum Anhalten bewegt und auf den Standstreifen dirigiert werden. Der 52-Jährige gab spontan an, dass er von Überlingen kommend auf die A98 auffuhr und irgendwann die aufblendenden Fahrzeuge bemerkt habe. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen in einem Fall zu einer konkreten Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter 07733 9960-0 in Verbindung zu setzen.

