Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall verursacht Blechschaden (02.12.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein 78-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Behla und Fürstenberg. Der Mann fuhr mit einem Fiat in Richtung Blumberg und bemerkte zu spät, als ein vor ihm fahrender 38-Jähriger mit einem BMW abbremsen musste. Er prallte auf den BMW und kam rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

