Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Brigach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto landet auf zugefrorenem Teich (29.11.2021)

St Georgen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 3.500 Schaden sind die Bilanz eines Unfall, den ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 175 zwischen der Gemarkung "Fuchsfalle" und Brigach verursacht hat. Ein 71-jähriger Renault Twingo-Fahrer war in Richtung Brigach unterwegs und kam auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und blieb im Eis eines zugefrorenen Teichs stecken. Eine 72-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Das Auto des Unfallverursachers konnte ein Abschleppdienst bergen und aufladen. Der Wagen hatte allerdings nur noch Schrottwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell