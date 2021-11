Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Rohrbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht in Gegenverkehr (29.11.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Schlempenweg. Ein 35-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr in Richtung eines Freizeitheims und rutschte auf schneeglatter Fahrbahn mit der linken Autoseite gegen einen entgegenkommenden Audi A 4 eines 49-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell