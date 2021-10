Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Vorderrad macht sich selbständig

Oberndorf (ots)

Wegen gelösten Radmuttern hat sich am Montag zwischen Aistaig und Oberndorf ein Unfall ereignet. Ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes bemerkte bei Beginn seiner Fahrt zwar klappernde Geräusche, schenkte diesen aber zunächst keine Aufmerksamkeit. Erst als es immer lauter wurde, kam ihm das sonderbar vor. In der Sägewerkstraße verselbständigte sich dann das rechte vordere Rad, weswegen der Mercedes auf der Achse aufsetzte und dabei erheblich beschädigt wurde. Der Autofahrer geht davon aus, dass vermutlich am vergangenen Wochenende die Radmutter von einem Unbekannten gelöst wurden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang aber auch Autofahrer darauf hin, gerade jetzt in der Zeit der Umstellung auf die Winterbereifung regelmäßig den festen Sitz der Radmuttern zu überprüfen. Diese können sich nach einem Radwechsel auch selbständig lösen.

