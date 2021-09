Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkrs. RW) Unbekannter beschädigt E-Klasse

Schenkenzell (ots)

Ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro richtete am Sonntagabend ein Unbekannter an einer älteren Mercedes-E-Klasse an, die in der Landstraße geparkt war. Das Auto wurde an beiden Seiten zerkratzt und auch die beiden Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde der Mercedes-Stern der Motorhaube abgerissen. Hinweisen zufolge hat sich der Täter gegen 21.50 Uhr an dem silbergrauen Auto zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei Schramberg unter Telefon 07422 27010 zu melden.

