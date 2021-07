Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Fahrzeuge kollidieren auf der Hegaustraße (12.07.2021)

Engen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Montagmorgen gegen 04.15 Uhr auf der Kreuzung Hegaustraße/Ballenbergstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin wollte von der Ballenbergstraße aus nordwestlicher Richtung die Hegaustraße überqueren und missachtete die Vorfahrt eines 26-jährigen Pkw-Fahrers, der aus Richtung Welschingen kommend auf der Hegaustraße fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei entstand am Wagen der 27-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Pkw wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert.

