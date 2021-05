Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht und Buchheim

Kreis Tuttlingen) Diebe klauen Kennzeichenschilder (09.05.2021)

Seitingen_Oberflacht und Buchheim (ots)

Gleich zweimal zugeschlagen haben Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Landkreis Tuttlingen. In Seitingen-Oberflacht stahlen Unbekannte das hintere Kennzeichen "TUT-AY 45", das an einem auf der Hauptstraße geparkten Opel Zafira angebracht war. In Buchheim entwendeten die Täter aus dem Erlenweg das Saison-Kennzeichen "TUT-OK 84", das an einem Motorrad befestigt war. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell