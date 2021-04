Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Oberndorf am Neckar) Wohnmobil kippt nach Reifenplatzer auf die Seite

Oberndorf (ots)

Weil ein Hinterreifen plötzlich platzte, ist am Sonntagnachmittag ein Wohnmobil-Fahrer auf der Fahrt Richtung Singen zwischen Sulz und Oberndorf ins Schleudern geraten und dann mit dem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Der 32-jährige Fahrer und seine 28 Jahre alte Begleitung mussten das beschädigte Wohnmobil über die Dachluke verlassen, weil das Fahrzeug auf der rechten Seite lag und der Ausgang dadurch versperrt war. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da in dem Wohnmobil Gasflaschen transportiert wurden, musste auch die Feuerwehr alarmiert werden, die mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte. Die Schadenshöhe an dem Wohnmobil der Marke Knaus steht noch nicht fest.

