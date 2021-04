Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen-Asen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Donaueschingen (ots)

Bei einem Diebstahl ertappt hat die Polizei einen jungen Mann am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Wiesengasse. Ein 19-Jähriger wollte Altmetall aus einem Container klauen und mit einer Piaggio Ape abtransportieren. Als ihn ein Polizist dabei beobachtete, flüchtete der Dieb, die Polizei konnte ihn jedoch kurz darauf festnehmen. Dabei stellte sich noch heraus, dass der junge Mann unerlaubt die Schlüssel der Ape an sich genommen hatte und damit gefahren war, obwohl er keinen dafür erforderlichen Führerschein hat. Außer einer Anzeige wegen versuchtem Diebstahl kommt jetzt auch noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.

