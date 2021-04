Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Rückwärts auf Auto aufgefahren (15.04.2021)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 6.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Sebastian-Straub-Straße. Ein 91-jähriger Mazda-Fahrer musste an einer kleinen Baustelle an einer Steigung anhalten. Der Mazda rollt ein Stückchen zurück und prallte gegen den dahinterstehenden Audi eines 49-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge blieben nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

