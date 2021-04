Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Diebstahl eines E-Bikes (14.04.2021)

Konstanz-Altstadt (ots)

Ein rotes E-Trekkingbike der Marke "Spezialized", Typ Vado WMN 4.0 hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Platz vor dem Lago Shopping-Center entwendet. Das Rad war mit einem Abus-Gelenkschloss an einem Fahrradständer gesichert. Der am Rad befindliche Fahrradhelm wurde von dem Täter am Fahrradständer zurückgelassen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bike geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu verständigen.

