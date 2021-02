Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes (16.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Bereits am Dienstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr hat sich eine Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Kaufhauses in der Dieselstraße ereignet. Ein 40-Jähriger stellte einen weißen BMW 320 Touring auf dem Parkplatz ab und ging Einkaufen. Als er zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung oberhalb des linken Rücklichts. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

