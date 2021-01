Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall führt zu gestohlenem Kennzeichen (13.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Rechts-vor-Links-Unfall mit rund 16.000 Euro Schaden ist es am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich Mozartstraße / Hardtstraße gekommen. Ein 43-jähriger VW Golf Fahrer fuhr auf der Hardtstraße in Richtung Gluckstraße. Auf der Kreuzung zur Mozartstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Volvos und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Volvo auf einen am Straßenrand parkenden BMW X1 geschoben. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrer des Volvos vom Unfallort, um angeblich die Polizei anzurufen. Er kam jedoch nicht mehr zur Unfallstelle zurück. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich dann auch schnell der Grund heraus: an seinem Auto waren zwei verschiedene Kennzeichen angebracht, eins davon war als gestohlen gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

