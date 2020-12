Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Lkw kommt von der Fahrbahn ab (09.12.2020)

L 422 / DunningenL 422 / Dunningen (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 6 Uhr auf der Landesstraße zwischen Seedorf und Waldmössingen ereignet hat. Kurz nach dem Kreisverkehr im Industriegebiet Waldmössingen kam aus noch ungeklärter Ursache ein 55-jähriger Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kippte hierbei in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Leitpfosten sowie ein Wassereinlaufschacht wurden beschädigt. Der Lkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Unternehmen geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

