Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Verkehrsunfallfluchten (14.11. - 17.11.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folge von drei Verkehrsunfällen, die sich im Zeitraum von Samstag bis heute ereignet haben. Am Samstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr einen in der Donaueschinger Straße beim Wertstoffhof geparkten silbernen VW Golf Variant. Ohne sich um den Schaden an der hinteren linken Tür zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Ebenfalls aus dem Staub machte sich ein unbekannter Autofahrer, der in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Wilhelmstraße vor dem Haus Nummer 15 geparkten schwarzen Skoda Fabia an der linken Seite beschädigte. Einen Ford C-Max hinten links beschädigt hat ein unbekannter Autofahrer heute zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dieselstraße. Der Unbekannte fuhr gegen den geparkten Ford und entfernte sich ebenfalls, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Unfällen oder auf die Unfallverursacher geben können, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

