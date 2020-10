Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandstiftung in der Villinger Innenstadt -Zeugen gesucht-

Villingen-Schwenningen, Villingen (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr ist es in der Villinger-Innenstadt am Hintereingang einer Buchhandlung zu einem Containerbrand gekommen. Durch beherztes Eingreifen gelang es zwei Männern weitere Container so beiseite zu schieben, dass das Feuer nicht auf diese übergreifen konnte. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Fensterladen konnte nicht mehr verhindert werden. Diese mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Personen, die Angaben zum beschrieben Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Villingen Tel. 07721 /6010 zu wenden.

