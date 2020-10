Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Landkreis Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab - Zeugen gesucht (05.10.2020)

Lauterbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der L 108 bei Lauterbach einen Unfall beobachtet haben. Ein Autofahrer befuhr die Landesstraße von Lauterbach kommend in Richtung Schramberg. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und in Schräglage an einem Abhang zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die zur fraglichen Zeit am Unfallort vorbeigefahren sind, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

