Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Auto (30.08.2020 - 23.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag, 30. August, bis Mittwoch, 23. September, mehrere Katalysatoren aus einem VW Polo entwendet, der in einer Tiefgarage in der Rottweiler Straße abgestellt war. Die Täter schlugen die hintere linke Scheibe und die Heckscheibe des VWs ein und entwendeten insgesamt 35 Katalysatoren. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Personen, die den Aufbruch beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

