Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (03.08.2020)

Hüfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in der Löwengartenstraße begangen wurde. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten VW Caddy im Bereich der Fahrerseite. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

