Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim Alkoholisiert mit E-Bike gegen Leitpfosten (28.6.)

Bad Dürrheim (ots)

Beim Sturz mit einem E-Bike im Bereich des Salinensees hat sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein 22-jähriger Mann im Gesicht verletzt. Nach Angaben von Zeugen war der 22-Jährige auf dem Radweg am Salinensee in Richtung Industriegebiet unterwegs, prallte an der Bushaltestelle des Altenheims "Kurstift Bad Dürrheim" gegen einen Leitpfosten und stürzte dabei vom Rad. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten wahrgenommen werden. Zur medizinischen Versorgung und zur Blutentnahme wurde der Beschuldigte nach der gesundheitlichen Überprüfung ins Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Am E-Bike entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

