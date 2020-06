Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/RW) Ford mit Farbe besprüht 23.6.20, 3.30 Uhr

Lauterbach, RW (ots)

In der Nacht zum Dienst hat ein noch unbekannter Täter einen Ford mit grüner Farbe besprüht, der in der Hauptstraße geparkt war. Zudem wurde die Frontscheibe des Autos mit einem Gegenstand beschädigt. Wie hoch der Schaden an der Karosserie ist, kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen hatten in der Nacht Geräusche gehört und eine Person verschwinden gesehen. Die Polizei geht derzeit einem Hinweis auf einen Täter nach. Weshalb es zu der ungewöhnlichen Tat kam, ist noch nicht bekannt.

