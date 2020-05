Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unerlaubt Altreifen bei der Realschule entsorgt (19.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, entsorgten Unbekannte in der Straße "Innere Biegen" mehrere Altreifen. Die Unbekannten warfen etwa 30 Altreifen in einen Grüngutcontainer der dortigen Realschule. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726 / 92948-0, in Verbindung zu setzen.

