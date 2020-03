Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aistaig

RW) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (28.03.2020 - 29.03.2020)

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Sonntagmittag bis Sonntagmittag in der Weidener Straße im Bereich oberhalb der Einmündung der Weidener Straße in die Sulzer Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum die Lackierung an der hinteren linken Fahrzeugseite eines dort auf einem Privatgrundstück geparkten, braun lackierten Mercedes-Benz mit Freudenstädter Kennzeichen. Der Hof des Privatgrundstücks ist mit einem Gatter abgesperrt. Es ist zu vermuten, dass die Täter über das Gatter kletterten. Weiterhin stellte der Geschädigte die Beschädigung einer Tonfigur im Bereich seiner Terrasse fest. Diese wurde auf den Boden geworfen und zerbrach.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

