Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen) Vorderreifen löst sich 12.01.2020

Konstanz (ots)

Glücklicherweise niemand verletzt wurde am Sonntag gegen 20.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 81. Ein 60-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend, als zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau aus bislang unbekannten Gründen sich das linke Vorderrad löste, über die Mittelschutzbegrenzung flog und mit dem Pkw eines entgegenkommenden 26-jährigen Mannes kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

