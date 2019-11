Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad Saulgau

Diebstahl eines Pkw Anhängers

In der Zeit zwischen Freitag 20.30 Uhr und Samstag 06.30 Uhr wurde in der Friedrich-List-Straße ein Pkw Anhänger der Marke Humbaur (einachsig) entwendet. Der mit einer blauen Plane ausgestattete Anhänger war zu diesem Zeitpunkt an einem abgestellten Pkw angehängt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

