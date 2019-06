Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen/Nollhof

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Sonntagnachmittag kurz nach 13.35 Uhr befuhr der 45-jährige Lenker eines Kraftrades Suzuki die B 32 aus Richtung Nollhof in Richtung Sigmaringen auf dem linken der beiden Richtungsfahrstreifen. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve verlor das Hinterrad des Kraftrades seine Haftung - erlangt diese aber kurz darauf wieder. Der 45-jährige wurde dadurch vom Motorrad geworfen und schlug auf der Fahrbahn auf. Im Weiteren löste sich sein stark beschädigter Helm. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Motorradfahrer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallstelle musste für ca. 2 Std. gesperrt werden.

