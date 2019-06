Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gegen geparkten Pkw geprallt

Beträchtlicher Sachschaden entstand am Montagmittag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eberhardstraße. Die 36-jährige Lenkerin eines Pkw hatte sich während der Fahrt nach ihrem auf dem Rücksitz befindlichen, schreienden Kleinkind umgedreht und war dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw geprallt. Durch den Anstoß wurde dieser noch auf ein davorstehendes Auto geschoben. Die Autofahrerin und ihr Kind blieben bei der Kollision unverletzt.

Kressbronn

Betrunkener Autofahrer

Über 1,7 Promille ergab der Alkoholtest eines 41-jährigen Autofahrers, der am späten Sonntagabend gegen 23.10 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in Kressbronn kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten bei dem erheblich alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten seine Weiterfahrt.

Meckenbeuren

Rote Ampel missachtet

Offensichtlich nichts übrig für rote Ampeln hatte eine 36-jährige Autofahrerin, die am Montagabend gegen 18.20 Uhr vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung gleich zwei Mal eine rote Ampel in der Seestraße missachtete. Die Pkw-Lenkerin wurde von den Beamten angezeigt.

Tettnang

Rauchmelder löste aus

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders rückte die Freiwillige Feuerwehr Tettnang am Pfingstmontagabend gegen 18.45 Uhr in die Marienstraße aus. Wie sich herausstellte, war einer Bewohnerin beim Kochen Essen auf dem Herd angebrannt. Die Feuerwehr konnte deshalb schnell wieder abrücken.

Neukirch

In Werkstatt eingebrochen

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ist ein unbekannter Täter in ein Werkstattgebäude in Unterlangensee eingestiegen und hat daraus ein BMW-Diagnosegerät der Marke Panasonic im Wert von rund 3.000 Euro sowie zwei Reifen und ein tragbares Radiogerät der Marke Sharp entwendet. Ferner durchwühlte der Unbekannten einen Büroraum. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Personen, die zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, Verdächtiges in Unterlangensee beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Neukirch

Auf Kreuzung kollidiert

Zwei Verletzte, eine davon schwer, sowie Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr bei Neukirch. Die 24-jährige Lenkerin eines Fiat Punto hatte die L 333 von Wilpoltsweiler kommend geradeaus überqueren wollen und hierbei den Vorrang einer 18-jährigen Autofahrerin missachtet, die mit ihrem Skoda Fabia von Neukirch in Richtung Tettnang unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 18-Jährige schwer und die 24-Jährige leichter verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft behielt die Polizei den Führerschein der 24-Jährigen ein.

Oberteuringen

Einbruch in Wohnhaus

Über das vergangene Pfingstwochenende ist ein unbekannter Täter über ein zuvor eingeworfenes Fenster in ein Wohnhaus in der Mozartstraße eingestiegen, wo er eine Tür gewaltsam öffnete und sämtliche Räume durchwühlte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Einbrecher ein Sparschwein mit rund 250 Euro Bargeld. Personen, die in der Zeit von Samstagmorgen, 6.45 Uhr, bis Montagabend, 18.45 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Verbranntes Essen

Wegen einer stärkeren Rauchentwicklung wurde die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr zu einem Wohngebäude in der Kupferbergstraße gerufen. Wie sich jedoch rasch herausstellte, hatte ein Bewohner Essen auf dem Herd anbrennen lassen.

Markdorf

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 41-Jähriger, der am Montagmorgen gegen 07.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers Überlingen in Markdorf in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht werden musste. Der Mann war zuvor aufgefallen, als er zunächst mit einem abgebrochenen Besenstiel in der Hand wild fuchtelnd in einer Straße lief und anschließend auf den Balkon seiner Wohnung kletterte, von wo aus er versuchte, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Der 41-Jährige konnte kurz darauf von der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Markdorf

Einbrüche in Wohngebäude

Jeweils durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster, das er anschließend entriegelte, ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Pfingstmontag in zwei Wohngebäude in der Hepbacher Straße und in der Sonnenhalde in Riedheim eingestiegen. Ob der Einbrecher, der sämtliche Räume durchwühlte, etwas entwendet hat, konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden. Zumindest hat der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, um sachdienliche Hinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Gegen Laternenmast geprallt

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr in der Bodenseestraße. Der 18-jährige Lenker eines Audi war vermutlich infolge Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Laternenmast geprallt. Während das Fahrzeug des jungen Mannes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.000 Euro entstand, abgeschleppt werden musste, blieb der 18-Jährige unverletzt.

Meersburg

Versuchter Automatenaufbruch

Mit brachialer Gewalt versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Pfingstmontag einen Eis- sowie einen Zigarettenautomaten auf dem Gelände des Meersburger Freibades an der Uferpromenade aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 21 Uhr und 06.10 Uhr Verdächtiges beim Freibad beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, aufzunehmen.

Meersburg

Insektenhotel demoliert

Ein am Fußweg entlang des Siechenweihers aufgestelltes Insektenhotel des BUND hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagvormittag demoliert, indem er die Plexiglasscheibe zertrümmerte und das Infomaterial abriss. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beim Zulauf des Weihers beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Überlingen

Einbruch in Baucontainer

Über das vergangene Pfingstwochenende hat ein unbekannter Täter einen in Altbirnau aufgestellten Baucontainer aufgebrochen, mehrere Behältnisse durchsucht und ein GPS-Messgerät samt Basisstation, Antenne und Akku-Laderät im Wert von rund 9.000 Euro entwendet. Personen, die im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.10 Uhr, Verdächtiges in Altbirnau beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Polizei findet Vermissten

Zu einem glücklichen Ende führten die Suchmaßnahmen nach einem 75-jährigen orientierungslosen Mann, der am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr aus einem Seniorenheim vermisst wurde. Als die ersten Suchmaßnahmen mit drei Streifenwagenbesatzungen erfolglos verliefen, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Kaum war dieser eingetroffen, gelang es einer Streifenwagenbesatzung, den Vermissten in der Lippertsreuter Straße anzutreffen und zurückzubringen.

Herdwangen-Schönach

Alkoholisierter Autofahrer

Mit einem Bußgeld, Fahrverbot und Punkten in Flensburg hat ein 24-jähriger Autofahrer zu rechnen, der am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Überlingen auf der L 195 angehalten und überprüft wurde. Nachdem ein Atemalkoholtest 0,68 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des jungen Mannes und zeigten ihn an.

