POL-KN: Bodenseekreis

Am Samstag gegen 15:15 Uhr fuhr eine bisher unbekannte Fahrzeuglenkerin auf den Parkplatz des Wellenbads Ailingen auf, fuhr hierbei mit ihrem Pkw gegen einen Straßenpfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hierdurch wurden der Straßenpfosten sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen die Fahrerin eines Pkw Mini, welche an der Unfallörtlichkeit durch einen Zeugen beobachtet und auch auf den Unfall angesprochen wurde. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

