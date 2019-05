Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Kißlegg - Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18.05.2019, um 15:15 Uhr auf der L265 zwischen Kißlegg und Rempertshofen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 21-jähriger Motorradfahrer, der die L265 von Kißlegg in Richtung Rempertshofen befuhr, im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW eines 26-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche erlag der 21-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der entgegenkommende PKW-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle der Rettungsdienst des DRK, ein Rettungshubschrauber sowie die freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

