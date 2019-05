Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tankstellenüberfälle und Einbruch aufgeklärt

Friedrichshafen/Bermatingen - Bodenseekreis (ots)

Zwischenzeitlich aufgeklärt werden konnten ein Einbruch in ein Waffengeschäft am Abend des 05.11.2018 sowie ein Tankstellenüberfall am Abend des 06.11.2018 in Friedrichshafen sowie ein versuchter Tankstellenüberfall am Abend des 08.11.2018 in Bermatingen (wir berichteten seinerzeit). Nach einem weiteren Überfall auf eine Tankstelle am Abend des 22.11.2018 in Höchstädt (Bayern) konnten durch die Kriminalpolizei Dillingen zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren sowie eine 20-jährige Frau unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten durch Einlassungen der Tatverdächtigen sowie durch Abgleiche von Tatortspuren die genannten Straftaten im Bodenseekreis den beiden Männern ebenfalls zugeordnet werden. Alle drei Beschuldigten befinden sich derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg in Untersuchungshaft.

