POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Durch den auslösenden Sicherungsalarm wurde eine Mitarbeiterin eines Modegeschäftes in der Laizer Straße am Montagabend gegen 17.35 Uhr auf einen vermeintlichen Ladendieb aufmerksam. Vor dem Geschäft beobachtete sie, wie der unbekannte Mann ein Kleidungsstück in einen Rucksack steckte und in Richtung "Bootshaus" flüchtete.

Personenbeschreibung: Männlich, blaue Schildmütze, Glatzenträger, braun gebrannt, trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "GoreTex" auf dem Rücken, schwarzer Rucksack mit weißem "Nike"-Aufdruck.

Die Personenbeschreibung erinnert an die Beschreibung des Mannes, der verdächtigt wird, am 27.04.2019 auf dem Sigmaringer Wochenmarkt Bargeld zum Nachteil eines Marktstandbetreibers entwendet zu haben.

Siehe hierzu die beigefügte Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen vom 29.04.2019:

Sigmaringen

Diebstahl auf Wochenmarkt

Erneut wurde ein Betreiber eines Marktstandes am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Sigmaringer Wochenmarkt Opfer eines Diebstahls. Während der Geschädigte den Marktstand abbaute und sein Transportfahrzeug belud, wurde Bargeld aus der noch auf dem Verkaufsstand stehenden Kasse entwendet. Ein Zeuge beobachtete den Täter und machte den Standbetreiber auf den Diebstahl aufmerksam. Der Täter, der sich noch im Bereich des Marktstandes aufhielt, flüchtete daraufhin mit einem älteren Mountainbike. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, südosteuropäische Erscheinung, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer Baseball-Cap, einer dunklen Jacke mit dem Schriftzug "Goretex" auf dem Rücken und einer dunklen Hose. Hinweise zu der beschriebenen Person erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0

